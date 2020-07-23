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Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Киев, Четверг 23 июля 2020 10:40
Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар приближается к уровню 28 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,89 гривен за доллар, курс в покупке до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,28 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8700 - 27,8900 грн/доллар, евро 32,2678 - 32,2854 грн/евро, российский рубль 0,3924 - 0,3928 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,8700

27,8900

EUR/UAH

32,2678

32,2854

RUB/UAH

0,3924

0,3928

Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Отметим, 22 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8200 - 27,8450 грн/доллар, евро 32,2433 - 32,2695 грн/евро, российский рубль 0,3928 - 0,3935 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, новый глава НБУ Кирилл Шевченко во время с послами стран Большой семерки заявил, что монетарная политика, режим инфляционного таргетирования и режим гибкого курса будут сохранены.

По прогнозу аналитиков ICU, курс доллара может вырасти до уровня 28 гривен/доллар до конца этой недели, если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке.

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