Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Доллар приближается к уровню 28 гривен
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 июля 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 27,89 гривен за доллар, курс в покупке до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,28 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,8700 - 27,8900 грн/доллар, евро 32,2678 - 32,2854 грн/евро, российский рубль 0,3924 - 0,3928 грн/рубль.
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Валюта
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Bid
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Offer
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USD/UAH
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27,8700
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27,8900
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EUR/UAH
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32,2678
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32,2854
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RUB/UAH
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0,3924
|
0,3928
Отметим, 22 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8200 - 27,8450 грн/доллар, евро 32,2433 - 32,2695 грн/евро, российский рубль 0,3928 - 0,3935 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,77 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Напомним, новый глава НБУ Кирилл Шевченко во время с послами стран Большой семерки заявил, что монетарная политика, режим инфляционного таргетирования и режим гибкого курса будут сохранены.
По прогнозу аналитиков ICU, курс доллара может вырасти до уровня 28 гривен/доллар до конца этой недели, если НБУ и дальше не будет принимать участия на валютном рынке.