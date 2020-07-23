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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Київ, Четвер 23 липня 2020 10:40
Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар наближається до рівня 28 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 23 липня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,89 гривень за долар, курс купівлі до 27,87 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 2 копійки до 32,28 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8700 - 27,8900 грн/долар, євро 32,2678 - 32,2854 грн/євро, російський рубль 0,3924 - 0,3928 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,8700

27,8900

EUR/UAH

32,2678

32,2854

RUB/UAH

0,3924

0,3928

Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Відзначимо, 22 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,8200 - 27,8450 грн/долар, євро 32,2433 - 32,2695 грн/євро, російський рубль 0,3928 - 0,3935 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, новий глава НБУ Кирило Шевченко під час з послами країн Великої сімки заявив, що монетарна політика, режим інфляційного таргетування і режим гнучкого курсу будуть збережені.

За прогнозом аналітиків ICU, курс долара може вирости до рівня 28 гривень/долар до кінця цього тижня, якщо НБУ і далі не буде приймати участі на валютному ринку.

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