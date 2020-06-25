Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Доллар подорожал еще на 2 копейки
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,73 гривен за доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,04 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,7100 - 26,7300 грн/доллар, евро 30,0220 - 30,0445 грн/евро, российский рубль 0,3845 - 0,3850 грн/рубль.
|
Валюта
|
Bid
|
Offer
|
USD/UAH
|
26,7100
|
26,7300
|
EUR/UAH
|
30,0220
|
30,0445
|
RUB/UAH
|
0,3845
|
0,3850
Отметим, торги по доллару на межбанке 24 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6800 - 26,7100 грн/доллар, евро 30,0557 - 30,0914 грн/евро, российский рубль 0,3859 - 0,3869 грн/рубль.
Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины пока что не прошла дно кризиса.
Отметим, МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9%.
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Автор: Александр Белоус