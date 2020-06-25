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Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Новости » Экономика     25.06.2020 - 10:40
Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал еще на 2 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,73 гривен за доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,04 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,7100 - 26,7300 грн/доллар, евро 30,0220 - 30,0445 грн/евро, российский рубль 0,3845 - 0,3850 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7100

26,7300

EUR/UAH

30,0220

30,0445

RUB/UAH

0,3845

0,3850

Межбанк открылся дальнейшим ростом курса доллара

Отметим, торги по доллару на межбанке 24 июня 2020 года закрылись в диапазоне 26,6800 - 26,7100 грн/доллар, евро 30,0557 - 30,0914 грн/евро, российский рубль 0,3859 - 0,3869 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины пока что не прошла дно кризиса.

Отметим, МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9%.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс доллараКурс евроКурс рубля
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