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Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Новини » Економіка     25.06.2020 - 10:40
Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 2 копійки

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,73 гривень за долар, курс купівлі до 26,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 30,04 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7300 грн/долар, євро 30,0220 - 30,0445 грн/євро, російський рубль 0,3845 - 0,3850 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,7100

26,7300

EUR/UAH

30,0220

30,0445

RUB/UAH

0,3845

0,3850

Міжбанк відкрився подальшим зростанням курсу долара

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 24 червня 2020 року закрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7100 грн/долар, євро 30,0557 - 30,0914 грн/євро, російський рубль 0,3859 - 0,3869 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що економіка України поки що не пройшла дно кризи.

Зазначимо, МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки в 2020 році до 4,9%.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Курс долара Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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