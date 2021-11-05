Межбанк открылся дальнейшим падением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 26,11 гривен за доллар, курс в покупке до 26,09 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 30,18 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,0950 - 26,1150 грн/доллар, евро 30,1632 - 30,1837 грн/евро, российский рубль 0,3636 - 0,3640 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 4 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,1650 - 26,1850 грн/доллар, евро 30,1964 - 30,2195 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,19 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.