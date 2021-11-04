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Курс доллара упал до минимума с марта 2020 года

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Украина, Четверг 04 ноября 2021 16:07
Курс доллара упал до минимума с марта 2020 года Фото: курс доллара снизился на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,19 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 ноября установлен на таком уровне: 26,19 гривен за 1 доллар (-0,0531 грн). При этом курс доллара на 4 ноября составляет 26,2431 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал до минимума с марта 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за 1,5 года. Ниже курс был только 16 марта 2020 года - 26,089 гривен за доллар.

Курс доллара упал до минимума с марта 2020 года

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,24 гривен за доллар, курс в покупке до 26,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,35 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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