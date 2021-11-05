Міжбанк відкрився подальшим падінням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 5 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 26,11 гривень за долар, курс в покупці до 26,09 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 30,18 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,0950 - 26,1150 грн/долар, євро 30,1632 - 30,1837 грн/євро, російський рубль 0,3636 - 0,3640 грн/рубль.
Нагадаємо, торги по долару 4 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,1650 - 26,1850 грн/долар, євро 30,1964 - 30,2195 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,19 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.