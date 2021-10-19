Міжбанк відкрився подальшим падінням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 19 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,29 гривень за долар, курс в покупці до 26,27 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,64 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,2700 - 26,2900 грн/долар, євро 30,6045 - 30,6278 грн/євро, російський рубль 0,3704 - 0,3708 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,33 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.