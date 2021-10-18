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Курс доллара снижается второй день подряд

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Украина, Понедельник 18 октября 2021 16:10
Курс доллара снижается второй день подряд Фото: курс доллара упал на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,33 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 19 октября установлен на таком уровне: 26,3356 гривен за 1 доллар (-0,0063 грн). При этом курс доллара на 18 октября составляет 26,3419 гривен за 1 доллар.

Курс доллара снижается второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Курс доллара снижается второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,37 гривен за доллар, курс в покупке до 26,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 30,54 гривен за евро.

Прогноз

В октябре ожидается продолжение укрепления гривны к обеим основным мировым валютам. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,0-26,6 грн, евро - в диапазоне 30,0-30,6 грн.

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