Межбанк в очередной раз закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке 13 октября по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос в продаже на 4 копейки и достиг отметки 28,35 гривен, в покупке - 28,33 гривен. При этом евро, наоборот, подешевел, опустившись на 12 копеек - до 33,32 гривен.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодняшние торги закрылись в диапазоне 28,3300 - 28,3500 грн/доллар, евро 33,3047 - 33,3225 грн/евро, российский рубль 0,3669 - 0,3673 грн/рубль.

Фото: ситуация на межбанке

Отметим, 12 октября торги на межбанковском валютном рынке закрылись в диапазоне 28,2950 - 28,3150 грн/доллар, евро 33,4248 - 33,4485 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3672 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины на 15 октября 2020 года установил официальный курс на отметке 28,31 гривен за доллар. Это на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Курс рассчитывался сразу на 15 октября, потому что 14 числа - государственный выходной в связи с Днем защитника Украины.

Официальный курс гривны к доллару на 15 октября установлен на уровне 28,3164 гривен за 1 доллар (+0,0683 грн). При этом курс на 13 октября составлял 28,2481 гривен за 1 доллар.