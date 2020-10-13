Міжбанк в черговий раз закрився зростанням курсу долара

Курс долара на міжбанку 13 жовтня порівняно із закриттям попередньої сесії зріс у продажу на 4 копійки і досяг позначки 28,35 гривень, у купівлі - 28,33 гривень. При цьому євро, навпаки, подешевшав, опустившись на 12 копійок - до 33,32 гривень.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогоднішні торги закрилися в діапазоні 28,3300 - 28,3500 грн/долар, євро 33,3047 - 33,3225 грн/євро, російський рубль 0,3669 - 0,3673 грн/рубль.

Фото: ситуація на міжбанку

Відзначимо, 12 жовтня торги на міжбанківському валютному ринку закрилися в діапазоні 28,2950 - 28,3150 грн/долар, євро 33,4248 - 33,4485 грн/євро, російський рубль 0,3668 - 0,3672 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України на 15 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на позначці 28,31 гривень за долар. Це на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс розраховувався відразу на 15 жовтня, тому що 14 числа - державний вихідний у зв'язку з Днем захисника України.

Офіційний курс гривні до долара на 15 жовтня встановлено на рівні 28,3164 гривень за 1 долар (+0,0683 грн). При цьому курс на 13 жовтня складав 28,2481 гривень за 1 долар.