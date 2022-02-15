Межбанк под контролем. НБУ продал из резервов 377 млн долларов

Как отметили в пресс-службе, в конце прошлой недели произошло очередное напряжение информационной среды: распространение новостей о рисках эскалации военного конфликта. Это повлияло на баланс спроса и предложения на рынке.

"Таким образом, основным фактором повышенного спроса на валюту остается психологический", - добавили в НБУ.

По оценкам НБУ, ситуация на валютном рынке остается контролируемой. "На сегодня по сравнению с 2014 годом валютный рынок Украины имеет за собой надежную макроэкономическую основу, а также значительно устойчивее к шокам. В частности, это подтверждает опыт прохождения валютным рынком периода турбулентности в январе 2022 года", - говорится в комментарии.

НБУ и дальше будет следить за балансом спроса и предложения на валютном рынке и при необходимости проводить интервенции как по продаже, так и по покупке валюты. Имеющийся объем международных резервов позволяет НБУ при необходимости активно действовать на валютном рынке последовательным и предсказуемым способом для нивелирования временных всплесков, отметили в НБУ.

"Национальный банк и дальше придерживался режима гибкого курсообразования и сглаживал чрезмерные колебания на валютном рынке", - говорится в сообщении.