Міжбанк під контролем. НБУ продав з резервів 377 млн доларів

Як зазначили в прес-службі, наприкінці минулого тижня відбулося чергове напруження інформаційного середовища, з огляду на поширення новин про ризики ескалації воєнного конфлікту. Це вплинуло на баланс попиту та пропозиції на ринку.

"Отже, основним чинником підвищеного попиту на валюту залишається психологічний", - додали в НБУ.

За оцінками НБУ, ситуація на валютному ринку лишається контрольованою. "На сьогодні порівняно із 2014 роком валютний ринок України має за собою надійне макроекономічне підґрунтя, а також є значно стійкішим до шоків. Зокрема, це підтверджує досвід проходження валютним ринком періоду турбулентності у січні 2022 року", - йдеться в коментарі.

НБУ і далі стежитиме за балансом попиту та пропозиції на валютному ринку та за потреби проводитиме інтервенції як з продажу, так і з купівлі валюти. Наявний обсяг міжнародних резервів дозволяє НБУ за потреби активно діяти на валютному ринку в послідовний та передбачуваний спосіб для нівелювання тимчасових сплесків, зазначили в НБУ.

"Національний банк і далі дотримувався режиму гнучкого курсоутворення та згладжував надмірні коливання на валютному ринку", - йдеться в повідомленні.