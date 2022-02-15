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Міжбанк під контролем. НБУ продав з резервів 377 млн доларів

Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

У понеділок, 14 лютого, Національний банк продав 377 млн доларів з метою згладжування коливань. Це дало змогу вгамувати тимчасовий сплеск попиту на валюту вже у першу годину роботи валютного ринку.

Про це йдеться в коментарі прес-служби НБУ на запит РБК-Україна.

Як зазначили в прес-службі, наприкінці минулого тижня відбулося чергове напруження інформаційного середовища, з огляду на поширення новин про ризики ескалації воєнного конфлікту. Це вплинуло на баланс попиту та пропозиції на ринку.

"Отже, основним чинником підвищеного попиту на валюту залишається психологічний", - додали в НБУ.

За оцінками НБУ, ситуація на валютному ринку лишається контрольованою. "На сьогодні порівняно із 2014 роком валютний ринок України має за собою надійне макроекономічне підґрунтя, а також є значно стійкішим до шоків. Зокрема, це підтверджує досвід проходження валютним ринком періоду турбулентності у січні 2022 року", - йдеться в коментарі.

НБУ і далі стежитиме за балансом попиту та пропозиції на валютному ринку та за потреби проводитиме інтервенції як з продажу, так і з купівлі валюти. Наявний обсяг міжнародних резервів дозволяє НБУ за потреби активно діяти на валютному ринку в послідовний та передбачуваний спосіб для нівелювання тимчасових сплесків, зазначили в НБУ.

"Національний банк і далі дотримувався режиму гнучкого курсоутворення та згладжував надмірні коливання на валютному ринку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 лютого міжбанк відкрився рекордним стрибком курсу долара через загрозу російського вторгнення. Курс зріс на 66 копійок до 28,72 гривен. Однак протягом дня курс впав до рівня 28,50 гривен. Міжбанк відкрився на рівні 28,80 і у вівторок 15 лютого.

Відзначимо, НБУ продав валюту на міжбанку протягом січня, витративши з резервів 1,3 млрд доларів. Наприкінці місяця курс долара зріс до 29 гривень. Потім ситуація змінилася і НБУ на початку лютого купував валюту.

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