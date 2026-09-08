Межа можливостей ПК: квантова система вирішила нездійсненну задачу

У чому полягає проблема перевірки квантових систем?

Вчені пояснили: головна складність підтвердження переваги квантових комп'ютерів полягає у складності розрахунків.

Зі збільшенням кількості операцій перевірка результатів за допомогою звичайних ПК стає практично неможливою - все через надмірні вимоги до обчислювальних потужностей.

Щоб розв'язати цю проблему, вчені розробили експериментальну гру на основі завдання з вибірки доповнення (complement sampling).

Умова завдання: усі можливі варіанти відповідей таємно діляться на дві рівні групи - А та Б.

Мета гри: отримати один випадковий варіант із групи А та повернути відповідь, що належить до групи Б.

Обмеження для ПК: класична система отримує лише одну конкретну цифру або елемент, через що не знає розподілу інших варіантів, а її шанси на успіх падають зі збільшенням розміру даних.

Завдяки квантовій суперпозиції кубіт може одночасно перебувати у кількох можливих станах.

Це дозволяє квантовому комп'ютеру працювати з усією групою А паралельно, перетворити її на групу Б за допомогою спеціальної схеми й лише потім провести вимірювання.

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Результати випробування на квантовому комп'ютері

Дослідники протестували алгоритм на іонному квантовому комп'ютері Quantinuum H2, використавши тисячі різних схем із масштабуванням досліду до 55 кубітів.

Попри наявність апаратного шуму в реальних умовах, результати квантової системи виявилися статистично недосяжними для будь-якого класичного ПК.

Під час тесту з 37-бітними рядками квантовий комп'ютер упорався із завданням, яке виходить за межі можливостей найкращих класичних алгоритмів. Різниця в обчислювальній ефективності виявилася чималою.

У майбутньому науковці планують ускладнити експеримент, розвівши системи вибору та аналізу відповідей на два окремі квантові комп'ютери, з'єднані справжнім квантовим каналом зв'язку.