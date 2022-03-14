Меж двух огней. Могут ли Беларусь и Приднестровье вступить в войну против Украины

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко дал России плацдарм для атаки на Украину со своей территории. Сам он раньше заявлял, что его войска якобы не участвуют и не намерены участвовать в "спецоперации" Кремля.

Пока видится так, что Беларусь не спешит открыто ввязываться в агрессию РФ. Но руководители украинских силовых органов допускают, что Путин, имея рычаги давления на Лукашенко, все же захочет втянуть его армию в войну.

Это не единственный потенциально опасный регион на границе Украины. На Юго-Западе Одесская и Винницкая области расположены рядом с непризнанным Приднестровьем, где базируется группировка российских войск.

Приспешник с Севера

На прошлой неделе, когда Лукашенко встречался с Путиным в Кремле, наша разведка предупредила, что российские войска готовят провокацию, чтобы вынудить Беларусь вступить в войну. По сообщениям ВСУ, в тот же день, 11 марта, самолеты оккупантов из воздушного пространства Украины обстреляли села в пограничной Брестской области.

Сам Лукашенко заявил, что наша армия якобы готовилась напасть на Беларусь. К слову, к похожим инсценировкам в 1939 году прибегал и Гитлер, готовя вторжение в Польшу в рамках операции "Гиммлер".

В Центре стратегических коммуникаций допустили, что уже к вечеру 11 марта Беларусь может напасть на Украину. Этого пока не произошло. В Генштабе ВСУ говорят, что такую угрозу по-прежнему исключать нельзя. Тогда как советник главы ОП Алексей Арестович уверен, что беларусы не пойдут воевать против Украины.

Лукашенко не спешит отправлять армию Беларуси на войну в Украину (фото: president.gov.by)

"Я бы не давал стопроцентной гарантии, что этого не произойдет. С другой стороны, мы видим и понимаем, что это будет означать жирнейшую красную линию, через которую переступит Лукашенко. Рискнет ли он пойти таким путем, сказать пока что сложно. Пока что он, несмотря на свои поездки к Путину, воздерживается от нападения. И пока что непонятно, позволит ли он своим войскам стать частью войны", – сказал изданию член правления Центра оборонных стратегий, экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

По его оценке, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько сильно Украина истощит боевые ресурсы Путина. Если его резервы окажутся на исходе, он может попытаться бросить в бой последнее, что у него осталось, допустил дипломат.

"Так что Беларусь – это, вероятно, последняя надежда, которая у него остается. Но не факт, что Лукашенко в конечном счете на это пойдет, поскольку он понимает последствия такого шага", – рассуждает Огрызко.

В принципе, возможен и противоположный сценарий. Если Лукашенко увидит слабость кремлевского режима, он может не захотеть идти на дно вслед за "российским кораблем".

"Это также один из возможных вариантов его мышления. Но потому как сейчас он целиком зависим от Путина, то этого может быть слишком мало", – уточнил бывший глава МИД.

Вероятность того, что Лукашенко отправит свою армию в Украину, пока сравнительно невелика, считают опрошенные РБК-Украина военные эксперты. Это объясняется целым рядом обстоятельств. Ключевой из них, который Лукашенко будет сложно игнорировать: cама беларуская армия не желает идти против Украины.

Если Лукашенко вмешается в эту войну, он может столкнуться с колоссальными протестами внутри страны и саботажем на уровне вооруженных сил, считает военный эксперт Олег Жданов. И как результат, он не просто окажется на скамье подсудимых, а рискует быстро потерять власть, уточнил собеседник.

"Даже несмотря на присутствие российских войск на территории Беларуси. Дело в настроениях. Они очень серьезно отслеживают социологию среди военных – более 50% выступают против войны с Украиной. Они не понимают, за что они здесь будут воевать. У нас нет территориальных претензий. Мы не угрожаем Беларуси нападением", – сказал РБК-Украина Жданов.

Олег Жданов (фото: facebook)

В Центре стратегических коммуникаций на днях сообщили, что в отдельных частях, дислоцированных в районе Бреста, проходят бунты военнослужащих, которые отказываются участвовать в войне. Параллельно, по информации ведомства, офицеры МВД Беларуси все чаще уезжают из страны.

Также был отказ вступать в войну со стороны одного из подразделений 5-й бригады специального назначения города Марьина Горка, рассказал генерал ВСУ Сергей Кривонос. Хотя, по его словам, все же были отдельные примеры, когда беларуские подразделения непосредственно использовались на киевском и черниговском направлениях.

Как полагают в Центре стратегических коммуникаций, после переговоров с Путиным Лукашенко, вероятно, решил заменить командирский состав россиянами. Их задача – подавлять сопротивление белорусских солдат идти на войну в Украину. Также минобороны Беларуси на днях распорядилось перебросить 5 батальонно-тактических групп к границе. Они утверждают, что это всего лишь ротация.

"Беларусы понимают, в какую пропасть их президент тянет государство, и совершенно не желают участвовать в этой братоубийственной войне, развязанной РФ. По нашей информации, проводился закрытый опрос, и огромное количество военнослужащих беларуской армии – 60% – абсолютно не хочет участвовать в этой войне. Так что этот вопрос пока застопорился в полном объеме", – сказал в разговоре с изданием генерал Кривонос.

Что также важно, обратил внимание Жданов: большинство населения южно-западной части Беларуси – это этнические украинцы. А северо-западная часть страны католическая, которая тяготеет к Европе, и они вряд ли поддерживают планы Кремля.

Сергей Кривонос (фото: 5 канал)

К тому же войска Беларуси намного уступают по силе украинской армии, уточнил Жданов. Общая численность их вооруженных сил – примерно 60 тысяч человек. Среди них военнослужащих около 45 тысяч. А боеспособного состава еще меньше. Режим Лукашенко может выставить не более 10 батальонно-тактических групп – это примерно 10-12 тысяч человек, объяснил Жданов. Причем они никогда не участвовали в каких-либо вооруженных конфликтах или войнах.

"Если они вступят в эту войну, то понесут потери и вернутся битые обратно в Беларусь. И это будет просто взрыв внутри страны. Лукашенко все эти факторы понимает и, похоже, пытается "пропетлять". У него 15 марта вступает в силу новая конституция. Потом он скажет, что нужно формировать народное собрание", – сказал Жданов.

У самих россиян уже не так много боеспособных подразделений, отметил Кривонос. Поэтому если Лукашенко выдвинет свою армию на территорию Украины, то они, скорее всего, будут применяться либо на второстепенных направлениях, либо для подмоги на угрожающих.

По оценке Кривоноса, беларуские войска могут отправить не только на киевское и черниговское направление. Есть еще вариант, что они могут провести наступательные действия на территорию Волынской и Ровенской областей, добавил генерал.

"Их задача состоит в том, чтобы распорошить наши силы на разных направлениях, чтобы мы не смогли создать ударную контрнаступательную группу, которая могла бы разгромить россиян и их союзников. Поэтому они пытаются растянуть наши силы по всей территории Украины. Учитывая то, что у них потенциала пока больше, они на этом играют", – сказал собеседник.

Горячая точка на юге

Тем временем в пятницу, 11 марта, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что, по их сведениям, армия оккупанта намерена окружить город по суше со стороны Вознесенска Николаевской области и Приднестровья. Он допустил, что после оцепления войска РФ могут еще и направить десантные корабли для высадки с берега.

Ранее "президент" непризнанной республики Приднестровье Вадим Красносельский заверил, что они не планируют каких-либо агрессивных действий по отношению к Украине. Но дело в том, что в так называемой ПМР постоянно дислоцируется оперативная группировка российских войск.

Вадим Красносельский (фото: president_gospmr_org)

Олег Жданов считает, что оккупанты, действительно, могут двинуться на Одессу из Приднестровья. Однако это возможно исключительно в том случае, если кремлевским захватчикам удастся прорваться через Вознесенск. Если же Одессу окружат только с одной стороны, то она наверняка отобьется, убежден эксперт.

"Они, вероятно, так и планируют. Это замысел, который они не скрывают. Но пока та группировка российских войск, которая прорывается через Вознесенск, не дойдет до Одессы, Приднестровье будет сидеть тихо как мыши. Потому что у нас достаточно войск и наша артиллерия может достать вглубь на всю территорию Приднестровья", – говорит Жданов.

Тем более, что численность российского контингента в так называемой ПМР не представляет особой угрозы в масштабе Украины. Сейчас, как отметил Жданов, в Приднестровье есть не более 3 тысяч военных РФ. Среди них боевых подразделений – один танковый батальон, два мотострелковых и один артиллерийский дивизион. Остальные – это подразделения обеспечения, пояснил военный эксперт.

"Поэтому у них там очень ничтожные силы. Я сомневаюсь, что россиянам удастся провести там какую-либо принудительную мобилизацию, как это было в оккупационных ОРДЛО. Хотя получилось там просто пушечное мясо. И сзади их, как в 1941 году, гонят пулеметами заградотряды россиян. Приднестровье пока должно быть для нас зоной бдительного внимания", – сказал Жданов.

Опасность в том, что тираспольский аэродром – серьезная база для перебрасывания российских войск, заметил Сергей Кривонос. Если оккупанты сумеют перебросить туда дополнительные силы, это станет "ножом в спину" Одесской и Винницкой областей, считает генерал ВСУ.

"Дальше вопрос в нашей способности дать адекватный ответ. А такой ответ, как вы видите, есть. Несмотря на ограниченное количество нужного вооружения, изо дня в день сжигают российскую технику, убивают и берут в плен российских солдат и офицеров", – сказал Кривонос.