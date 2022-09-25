Мейвезер виграв нокаутом виставковий бій проти японця з MMA

Американець здобув перемогу під завісу 2-го раунду. Потужним ударом він відправив суперника в нокаут за кілька секунд перед гонгом.

Перший раунд виявився доволі конкурентним. Асакура намагався боксувати з Мейвезером, не боявся викидати удари в бік екс-профі. Американський боксер пропустив кілька ударів, але лише посміхався у відповідь.

У куті після раунду Мейвезер виглядав невдоволеним, тож вийшов на другий раунд із наміром відправити японця на підлогу. Зрештою, вирішальним виявився удар американця правою повз руку опонента у вухо. За кількахвилинний виставковий бій переможець заробив орієнтовно 20 млн доларів.

Після завершення активних виступів у 2017 році Мейвезер часто з'являється у виставкових поєдинках, наприклад, із бійцем UFC Конором Макгрегором. Влітку сторони серйозно просунулися в перемовинах про реванш.