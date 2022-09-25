Мейвезер выиграл нокаутом выставочный бой против японца из MMA

Американец одержал победу под занавес 2-го раунда. Мощным ударом он отправил соперника в нокаут за несколько секунд до гонга.

Первый раунд оказался достаточно конкурентным. Асакура пытался боксировать с Мейвезером, не боялся выбрасывать удары в сторону экс-профи. Американский боксер пропустил несколько ударов, но лишь улыбался в ответ.

В углу после раунда Мейвезер выглядел недовольным, поэтому вышел на второй раунд с намерением отправить японца на пол. В конце концов решающим оказался удар американца правой мимо руки оппонента в ухо. За несколькоминутное выставочное сражение победитель заработал ориентировочно 20 млн долларов.

После завершения активных выступлений в 2017 году Мейвезер часто появляется в выставочных поединках, например с бойцом UFC Конором Макгрегором. Летом стороны серьезно продвинулись в переговорах о реванше.