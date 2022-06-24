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Мейвезер и Макгрегор начали переговоры о реванше, – источник

Фото: Конор Макгрегор проти Флойда Мейвезера (twitter.com/ufceurope)
Автор: Антон Федорцив

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и бывший обладатель поясов UFC Конор Макгрегор обсуждают потенциальное проведение боя-реванша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FightHype.

Переговоры между сторонами в разгаре. Боксер и боец ​​смешанных искусств могут встретиться в ринге пять лет спустя после первого поединка.

В августе 2017-го Мейвезер и Макгрегор сражались по правилам бокса в полусреднем весе. На кону стоял специальный пояс WBC Money Bell. Победу одержал американский боксер. Бой завершился в 10-м раунде техническим нокаутом.

Если переговоры увенчаются успехом, то Мейвезер вроде бы заработает 9-значную сумму. Потенциальный гонорар Макгрегора остается тайной. За первый поединок они заработали 100 и 30 млн. долларов соответственно.

Ирландский боец ​​уже отреагировал на слухи о возможном реванше. "Я принимаю", – лаконично написал Макгрегор в персональном Instagram, добавив фотографию с первой встречи с Мейвезером.

К слову, накануне появилось эффектное промо реванша Усика и Джошуа.

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Флойд МайвезерБоксКонор Макгрегор