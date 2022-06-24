Мейвезер і Макгрегор розпочали перемовини про реванш, – джерело

Переговори між сторонами в розпалі. Боксер і боєць змішаних мистецтв можуть зустрітися в ринзі через п'ять років після першого поєдинку.

У серпні 2017-го Мейвезер і Макгрегор билися за правилами боксу в напівсередній вазі. На кону стояв спеціальний пояс WBC Money Bell. Перемогу здобув американський боксер. Бій завершився у 10-му раунді технічним нокаутом.

Якщо перемовини увінчаються успіхом, то Мейвезер нібито заробить 9-значну суму. Потенційний гонорар Макгрегора наразі залишається таємницею. За перший поєдинок вони заробили 100 і 30 млн доларів відповідно.

Ірландський боєць уже відреагував на чутки про можливий реванш. "Я приймаю", – лаконічно написав Макгрегор у персональному Instagram, додавши світлину з першої зустрічі з Мейвезером.