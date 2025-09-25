UA

Мейпл, Зайю та Клатч: ФІФА представила офіційних талісманів чемпіонату світу-2026

Фото: ЧС-2026 отримав офіційних талісманів (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) презентувала офіційних талісманів чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Талісмани - символи країн

Маскотами прийдешнього мундіалю стали:

  • лось Мейпл – символізує Канаду,
  • ягуар Зайю – символ Мексики,
  • білоголовий орлан Клатч – символ США.

У ФІФА зазначили, що талісмани уособлюють культуру, спадщину та дух країн-господарів турніру. Водночас вони мають передати ідеї єдності, різноманіття та спільної пристрасті до футболу.

Сподівання Інфантіно

Президент ФІФА Джанні Інфантіно наголосив, що ці образи допоможуть створити атмосферу футбольного свята у Північній Америці.

"Вони покорять серця, запалять вогонь свята по всьому світу. Я вже бачу їх на дитячих футболках і навіть у відеоіграх, у які грають мільйони людей", - заявив він.

Талісмани у відеоіграх

Уперше в історії ФІФА талісмани з'являться у новій ліцензованій грі FIFA Heroes, реліз якої запланований на 2026 рік.

Проєкт стане частиною розширеної лінійки FIFA, що покликана зробити цифровий футбол доступним ширшій аудиторії.

ЧС-2026: що відомо

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня в США, Канаді та Мексиці. У ньому вперше візьме участь рекордна кількість команд – 48. Загалом буде зіграно 104 матчі.

Перший поєдинок відбудеться 11 червня на легендарному стадіоні "Ацтека" у Мехіко, а фінал – 19 липня на арені "Мет-Лайф Стедіум" у штаті Нью-Джерсі (США).

