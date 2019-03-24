Терезу Мэй может ждать отставка, - The Times

В британском правительстве настаивают на отставке премьер-министра Терезы Мэй из-за проблем с Brexit (выходом Великобритании из ЕС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По информации источника издания в правительстве, 22 марта Терезу Мэй заставили назвать дату своей отставки.

"Конец близок. Она уйдет через десять дней", - заявил один из источников издания.

Кабинет британского премьер-министра ​готовит против Терезы Мэй заговор с целью отстранения ее от власти.​ После этого главы ведомств рассчитывают, что процесс Brexit завершит временный преемник политика.

Выступить против Терезы Мэй, как указывает The Sunday Times, планируют в понедельник, 25 марта, на заседании кабинета министров.

Кроме того, в случае, если Мэй не согласится покинуть свой пост, главы ведомств пригрозят ей массовой отставкой.

По информации Bloomberg, шесть старших министров хотят, чтобы ее заместитель Дэвид Лидингтон занял эту должность до тех пор, пока не будут проведены официальные выборы руководства.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Великобритании на марш за повторный референдум по Brexit (выход Британии из ЕС) собрались около 1 миллиона человек.