ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мей завтра подасть у відставку, - The Times

Новини » Політика    23.05.2019 - 10:18
Мей завтра подасть у відставку, - The Times
Фото: Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

Мей буде на своїй посаді доки не буде обрано її наступника

Тереза Мей оголосить про свою відставку з посади прем'єр-міністр Великої Британії , скоріше за все, в п'ятницю. Про це повідомляє The Times.

Її союзники вважають, що вона оголосить про свою відставку  після зустрічі з головою Комітету 1922, керуючого справами Консервативної партії Гремом Брейді. Натомість, Мей буде на своїй посаді доки не буде обрано її наступника.

Раніше The Daily Telegraph писало, що Мей подасть у відставку у понеділок після результатів на європейських виборах. Натомість, сама Мей вчора заявляла, що не піде з поста глави уряду Великобританії, незважаючи на критику її стратегії виходу Британії з ЄС.

Відзначимо, Тереза Мей погодилася провести голосування про повторний референдум щодо виходу Британії з Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Британії обговорила з міністрами варіант другого референдуму за Brexit. Вона провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якому обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму за Brexit.

Як повідомляло РБК-Україна, Мей заявила, що Brexit може не відбутися, якщо британський парламент знову відхилить її варіант угоди на голосуванні в червні.

Мей може подати у відставку вже наступного тижня У Нідерландах міністр подав у відставку
Новини України Тереза Мэйотставка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся