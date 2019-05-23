Мей завтра подасть у відставку, - The Times

Фото: Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

Мей буде на своїй посаді доки не буде обрано її наступника

Тереза Мей оголосить про свою відставку з посади прем'єр-міністр Великої Британії , скоріше за все, в п'ятницю. Про це повідомляє The Times.

Її союзники вважають, що вона оголосить про свою відставку після зустрічі з головою Комітету 1922, керуючого справами Консервативної партії Гремом Брейді. Натомість, Мей буде на своїй посаді доки не буде обрано її наступника.

Раніше The Daily Telegraph писало, що Мей подасть у відставку у понеділок після результатів на європейських виборах. Натомість, сама Мей вчора заявляла, що не піде з поста глави уряду Великобританії, незважаючи на критику її стратегії виходу Британії з ЄС.

Відзначимо, Тереза Мей погодилася провести голосування про повторний референдум щодо виходу Британії з Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Британії обговорила з міністрами варіант другого референдуму за Brexit. Вона провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якому обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму за Brexit.

Як повідомляло РБК-Україна, Мей заявила, що Brexit може не відбутися, якщо британський парламент знову відхилить її варіант угоди на голосуванні в червні.