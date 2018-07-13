Мэй и Трамп договорились о торговой сделке после Brexit

Новости Политика 13.07.2018 - 16:30
Фото: Тереза ​​Мэй и Дональд Трамп (twitter.com/UK Prime Minister)
Фото: Тереза ​​Мэй и Дональд Трамп (twitter.com/UK Prime Minister)

Мэй согласилась с Трампом заключить торговую сделку после выхода Британии из Европейского союза

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент США Дональд Трамп договорились заключить торговую сделку, как только королевство покинет Европейский союз. Об этом заявила Мэй в ходе совместной пресс-конференции с Трампом, передает Вloomberg.

Мэй в ходе выступления заявила, что она согласилась с Трампом провести "амбициозную" торговую сделку.

В свою очередь Трамп заявил, что "с нетерпение ждет завершения крупной двусторонней торговой сделки" с Британией.

Напомним, после публичной критики Мэй, президент США заявил о "крепких отношениях" с Британией. Ранее Трамп заявил, что принятый правительством Терезы Мэй план "мягкого" выхода из Евросоюза может помешать заключению торгового соглашения между Великобританией и США.

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Теги:  Дональд Трамп,  Тереза Мэй  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС