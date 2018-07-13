Мей і Трамп домовилися про торговельну угоду після Brexit

Мей погодилася з Трампом укласти торговельну угоду після виходу Британії з Європейського союзу

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей і президент США Дональд Трамп домовилися укласти торговельну угоду, як тільки королівство покине Європейський союз. Про це заявила Мей в ході спільної прес-конференції з Трампом, передає Вloomberg.

Мей в ході виступу заявила, що вона погодилася з Трампом провести "амбітну" торгову угоду.

У свою чергу Трамп заявив, що "з нетерпінням чекає завершення великої двосторонньої торговельної угоди" з Британією.

Нагадаємо, що після публічної критики Мей, президент США заявив про "міцні відносини" з Британією. Раніше Трамп заявив, що прийнятий урядом Терези Мей план "м'якого" виходу з Євросоюзу може перешкодити укладення торговельної угоди між Великобританією і США.