Мэй согласилась на голосование о референдуме по Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй согласилась провести голосование о повторном референдуме по выходу Британии из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам Мэй, правительство готово пойти на компромиссы, чтобы убедить депутатов проголосовать за ее вариант соглашения о Brexit. Одним из компромиссов является голосование о проведении повторного референдума.

Однако, Мэй добавила, что положение о повторном референдуме будет включено в проект постановления британского парламента относительно соглашения с ЕС.

Отмечается, что таким образом, Мэй предлагает противниками Brexit, которые требуют повторного референдума, одновременно проголосовать и за референдум и за выход страны из ЕС на условиях соглашения Мэй.

"Я обращаюсь к тем депутатам, которые хотят провести повторный референдум, чтобы утвердить соглашение с ЕС - для этого вам понадобится соглашение, и, соответственно, постановление об одобрении соглашения", - заявила британский премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудила с министрами вариант второго референдума по Brexit. Она провела тайную встречу с помощниками и министрами, на котором обсуждались возможные пути проведения второго референдума по Brexit.

Как писало РБК-Украина, Мэй заявила, что Brexit может не состояться, если британский парламент снова отклонит ее вариант соглашения на голосовании в июне.