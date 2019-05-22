Мэй: Brexit может не состояться, если соглашение снова отклонят

Фото: Тереза Мэй (Reuters)

В начале июня британский парламент снова будет голосовать за соглашение о Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй представила компромиссные изменения в соглашении о выходе Британии из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Мэй, изменения в соглашении обязывают британское правительство искать альтернативные решения вместо "запасного механизма" для Северной Ирландии до 2020 года. Она добавила, что этот механизм никогда не будет применяться.

Также, изменения касаются обеспечения британских рабочих такими же правами как у рабочих стран Европейского союза и создания нового экологического бюро для обеспечения защиты экологии.

Британский премьер подчеркнула, что в июне парламент будет иметь последнюю возможность для принятия соглашения о Brexit. В случае очередного отклонения законопроекта, по мнению Мэй, Brexit может не состояться вообще.

"Самая большая проблема в Британии сегодня - это ее политика, эта сделка может это исправить", - добавила она.

Напомним, правительство Британии во время заседания 21 мая согласилось с планом премьер-министра о соглашении о Brexit, включая компромиссы, призванные привлечь поддержку членов парламента от оппозиционной Лейбористской партии.

Ранее, премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудила с министрами вариант второго референдума за Brexit. Она провела тайную встречу с помощниками и министрами, на которой обсуждались возможные пути проведения второго референдума за Brexit.