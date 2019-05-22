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Мей погодилась на голосування про референдум щодо Brexit

Новини » Політика    22.05.2019 - 05:37
Мей погодилась на голосування про референдум щодо Brexit
Фото: Тереза Мей (BBC)

Таким чином Мей хоче переконати парламент підтримати її угоду

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей погодилася провести голосування про повторний референдум щодо виходу Британії з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами Мей, уряд готовий піти на компроміси, щоб переконати депутатів проголосувати за її варіант угоди про Brexit. Одним з компромісів є голосування про проведення повторного референдуму.

Однак, Мей додала, що положення про повторний референдум буде включене в проект постанови британського парламенту щодо угоди з ЄС.

Зазначається, що таким чином, Мей пропонує противниками Brexit, які вимагають повторного референдуму, одночасно проголосувати і за референдум і за вихід країни з ЄС на умовах угоди Мей.

"Я звертаюся до тих депутатів, які хочуть провести повторний референдум, щоб затвердити угоду з ЄС - для цього вам знадобиться угода, і, відповідно, постанова про схвалення угоди", - заявила британський прем'єр.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Тереза Мей обговорила з міністрами варіант другого референдуму щодо Brexit. Вона провела таємну зустріч з помічниками і міністрами, на якій обговорювалися можливі шляхи проведення другого референдуму щодо Brexit.

Як писало РБК-Україна, Мей заявила, що Brexit може не відбутися, якщо британський парламент знову відхилить її варіант угоди на голосуванні у червні.

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