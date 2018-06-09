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Мей сказала коли буде оформлено угоду щодо Brexit з країнами ЄС

НовиниПолітика    09.06.2018 - 01:56
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Угоду буде оформлено після червневого саміту з країнами Європейського Союзу

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей повідомила дату оформлення фінальної угоди щодо Brexit. Вона буде оформлена після червневого саміту з країнами Європейського Союзу (ЄС). Про це інформує Reuters.

Мей проведе зустріч з британськими міністрами у своїй резиденції після саміту з ЄС. На зустрічі буде закінчено фінальне оформлення документів про вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу.

Нагадаємо, представники країн Європейського союзу на зустрічі G7 одноголосно виступили проти членства Росії в саміті "великої сімки".

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначила, що Росія ще не виконала умови для вступу країни в саміт "великої вісімки".

"Ми всі згодні з тим, що повернення Росії на саміт "великої сімки" не відбудеться до тих пір, поки не буде досягнутий істотний прогрес у зв'язку з проблемами з Україною", - сказала вона. 

В кулуарах саміту Меркель повідомила, що ще занадто рано говорити про те, чи будуть лідери G7 виносити спільне комюніке за підсумками зустрічі.

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Теги публікації: Великобритания, Тереза Мэй, Brexit  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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