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Страны G7 выступили против возвращения России в G8 из-за украинского вопроса

НовостиПолитика    09.06.2018 - 00:38
Фото: саммит (reuters)
Фото: саммит (reuters)

Неизвестно будут ли лидеры G7 выносить общее коммюнике по итогам встречи

Представители стран Евросоюза на встрече G7 единогласно выступили против возвращения России к членству в саммите "большой семерки". Об этом завила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Reuters.

Канцлер отметила, что Россия еще не выполнила условия для вступления страны в саммит "большой восьмерки".

"Мы все согласны с тем, что возвращение России на саммит "большой семерки" не произойдет до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в связи с проблемами с Украиной", - сказала она.

Канцлер Германии сказала, что "это общее мнение".

В кулуарах саммита Меркель сообщила, что еще слишком рано говорить о том, будут ли лидеры G7 выносить общее коммюнике по итогам встречи.

"На мой взгляд, важно, чтобы мы не соглашались на меньшее, чем мы добились в прошлом году", - отметила Меркель.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите стран "большой семерки" (G7).

 

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Теги публикации: G7, Ангела Меркель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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