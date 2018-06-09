Страны G7 выступили против возвращения России в G8 из-за украинского вопроса

Неизвестно будут ли лидеры G7 выносить общее коммюнике по итогам встречи

Представители стран Евросоюза на встрече G7 единогласно выступили против возвращения России к членству в саммите "большой семерки". Об этом завила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает Reuters.

Канцлер отметила, что Россия еще не выполнила условия для вступления страны в саммит "большой восьмерки".

"Мы все согласны с тем, что возвращение России на саммит "большой семерки" не произойдет до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в связи с проблемами с Украиной", - сказала она.

Канцлер Германии сказала, что "это общее мнение".

В кулуарах саммита Меркель сообщила, что еще слишком рано говорить о том, будут ли лидеры G7 выносить общее коммюнике по итогам встречи.

"На мой взгляд, важно, чтобы мы не соглашались на меньшее, чем мы добились в прошлом году", - отметила Меркель.

Как известно, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна присутствовать на саммите стран "большой семерки" (G7).