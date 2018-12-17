Мей прокоментувала можливість нового референдуму по Brexit

Фото: Тереза Мей (Dan Kitwood/Getty Images)

Мей вважає, що новий референдум може завдати шкоди для економіки країни

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що можливе проведення нового референдуму про вихід країни зі складу Європейського союзу може завдати непоправної шкоди політиці уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мей вважає, що новий референдум може поставити під питання "здатність уряду діяти демократично", а також впевнена, що референдум може сприяти до розділення країни.

Також в опублікованій заяві прем'єр-міністра сказано, що Британія може залишитися без угоди менш ніж за чотири місяці до виходу країни, що може призвести до катастрофічних наслідків для економіки.

"Давайте не будемо розривати віру з британським народом, намагаючись провести ще один референдум", - сказано у промові Мей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що консерватори готують новий референдум з Brexit за спиною у Мей. Консерватор Девід Лідінгтон провів переговори з депутатами Лейбористської партії з пропозицією створити міжпартійну коаліцію для нового голосування по Brexit.