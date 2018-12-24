Премьер Британии поблагодарила армию за защиту от РФ

Фото: Тереза Мэй (twitter.com/Number10gov.jpg)

Мэй обратилась к военнослужащим с праздничным обращением

Премьер-министр Британии Тереза Мэй в рождественском обращении к вооруженным силам страны поблагодарила их за защиту от Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Так, в рождественском послании к военнослужащим премьер-министр отметила их работу и поблагодарила за преданность стране.

"Начиная от первостепенной роли в устранении последствий отвратительной атаки нервно-паралитическим веществом на улицах Солсбери, защиты наших вод и небес от российского вторжения, укрепления наших союзников в Восточной Европе, борьбы с терроризмом и организацией "Исламское государство" в рамках коалиции, демонстрируя режиму Асада, что мы не потерпим применения химического оружия", - заявила Мэй.

Напомним, ранее сообщалось, что Тереза Мэй утвердила список из шести российских олигархов, в отношении которых будут осуществлены проверки.

Так, в указанный список попадут: владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, бывший президент "Русала" Олег Дерипаска, основатель USM Holdings Алишер Усманов, Аркадий и Борис Ротенберги и глава "Роснефти" Игорь Сечин.