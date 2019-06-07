ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мей взяла участь в останньому заході перед відставкою

Новини » Політика    07.06.2019 - 03:38
Мей взяла участь в останньому заході перед відставкою
Фото: Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

Завтра Мей покине пост прем'єр-міністра Великобританії

Тереза Мей 6 червня взяла участь в останніх заходах на посту прем'єр-міністр Великобританії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Повідомляється, що Мей під час візиту до Франції виступила з промовою на честь солдатів, які воювали в Нормандії в період Другої світової війни.

Також Мей поспілкувалася з президентом Франції Еммануелем Макроном, разом вони заклали перший камінь в основу меморіалу на честь британських солдатів, загиблих в день висадки в Нормандії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що йде у відставку 7 червня. Мей перестане бути лідером Консервативної партії, що означає її відставку з посади глави уряду. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через вихід  Британії з Євросоюзу (Brexit).

РБК-Україна писало, що про плани взяти участь у боротьбі за посаду прем'єра заявили глава МЗС Джеремі Хант, міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт, колишній міністр праці і пенсій Естер Макві, лідер Палати громад Андреа Ледсом, екс-міністр з Brexit Домінік Рааб, а також міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, міністр у справах навколишнього середовища Майкл Гоув, колишній глава МЗС Борис Джонсон, а також міністр внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавід.

Британія запропонувала РФ змінити свою поведінку Парламент провалив відставку Клімкіна
Новини України отставкаТереза Мэй
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся