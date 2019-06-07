Мей взяла участь в останньому заході перед відставкою

Фото: Тереза Мей (Leon Neal/Getty Images)

Завтра Мей покине пост прем'єр-міністра Великобританії

Тереза Мей 6 червня взяла участь в останніх заходах на посту прем'єр-міністр Великобританії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Повідомляється, що Мей під час візиту до Франції виступила з промовою на честь солдатів, які воювали в Нормандії в період Другої світової війни.

Також Мей поспілкувалася з президентом Франції Еммануелем Макроном, разом вони заклали перший камінь в основу меморіалу на честь британських солдатів, загиблих в день висадки в Нормандії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що йде у відставку 7 червня. Мей перестане бути лідером Консервативної партії, що означає її відставку з посади глави уряду. Причиною такого рішення стали розбіжності в країні і уряді через вихід Британії з Євросоюзу (Brexit).

РБК-Україна писало, що про плани взяти участь у боротьбі за посаду прем'єра заявили глава МЗС Джеремі Хант, міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт, колишній міністр праці і пенсій Естер Макві, лідер Палати громад Андреа Ледсом, екс-міністр з Brexit Домінік Рааб, а також міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, міністр у справах навколишнього середовища Майкл Гоув, колишній глава МЗС Борис Джонсон, а також міністр внутрішніх справ Великобританії Саджида Джавід.