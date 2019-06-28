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Мей вимагає від Путіна звільнити українських моряків

Новини » В світі    28.06.2019 - 15:46
Мей вимагає від Путіна звільнити українських моряків
Фото: Тереза Мей і Володимир Путін (ТАСС)

Прем'єр Британії провела першу зустріч з Путіним з березня минулого року

Прем'єр-міністр Великоъ Британії Тереза Мей під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путинным на полях саміту "Великої двадцятки" в Осаці висловила стурбованість дестабілізуючими діями Росії по всьому світу. Про це повідомив представник Даунінг Стріт.

Зокрема, Мей заявила Путіну, що не може бути нормалізації двосторонніх відносин, поки Росія не припинить безвідповідальну і дестабілізуючу діяльність, яка загрожує Великій Британії та її союзникам, включаючи ворожі інтервенції в інших країнах, дезінформацію і кібератаки, які підривають становище Росії у світі.

Прем'єр-міністр Британії заявила, що у неї незаперечні докази того, що Росія стояла за хімічною атакою в Солсбері.

Також Мей заявила, що дії Росії в Україні викликають глибоку стурбованість і що для досягнення будь-якого прогресу необхідно припинення конфлікту і звільнення 24 українських військовослужбовців, чиї кораблій були насильно захоплені в Чорному морі.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей зустрілася з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту G20 в японській Осаці.

Зазначимо, що це перша зустріч Мей і Путіна на міжнародному рівні після отруєння у Солсбері Сергія Скрипаля і його дочки в березні минулого року.

Мей зустрілась з Путіним на саміті G20 Канада стурбована поверненням Росії в ПАРЄ
Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяВеликобритания
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