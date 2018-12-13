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Мэй отказалась возглавить консерваторов на выборах в 2022

Новости » Политика    13.12.2018 - 17:15
Мэй отказалась возглавить консерваторов на выборах в 2022
Фото: Тереза Мэй (nato.int)

Она подчеркнула, что ее приоритет сейчас - обеспечить выход Великобритании из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не будет возглавлять Консервативную партию во время следующих выборов в 2022 году, партия пойдет на них с другим лидером. Об этом Мэй заявила по прибытии на саммит Евросоюза в Брюсселе, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал Sky News.

Как отмечает издание, на уточняющий вопрос о том, значит ли это, что она уходит в отставку, Мэй ответила отрицательно. Она подчеркнула, что ее приоритет сейчас - обеспечить выход Великобритании из ЕС.

"В моем сердце я бы очень хотела повести Консервативную партию на следующие всеобщие выборы. Но я думаю, будет правильно, чтобы партия пошла на эти выборы с новым лидером", - заявила она.

Отметим, в Великобритании в ходе внутрипартийного голосования консерваторов только 117 человек проголосовали за вынесение вотума недоверия британскому премьеру и лидеру Консервативной партии Терезе Мэй, 200 высказались проти.

Ранее Мэй перенесла голосование по Brexit в британском парламенте. Мэй заявила, что услышала мнения о соглашении, и "исходя из этого можно сказать, что существует поддержка многих аспектов Brexit, но по "одному вопросу - "страховочному" плану по Северной Ирландии, существует большая и глубокая обеспокоенность".

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Новости Украины Тереза МэйВеликобританияBrexitотставка
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