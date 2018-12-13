Мей відмовилася очолити консерваторів на виборах у 2022

Фото: Тереза Мей (nato.int)

Вона підкреслила, що її пріоритет зараз - забезпечити вихід Великобританії з ЄС

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що не буде очолювати Консервативну партію під час наступних виборів в 2022 році, партія піде на них з іншим лідером. Про це Мей заявила після прибуття на саміт Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал Sky News.

Як зазначає видання, на уточнююче питання про те, чи означає це, що вона іде у відставку, Мей відповіла негативно. Вона підкреслила, що її пріоритет зараз - забезпечити вихід Великобританії з ЄС.

"У моєму серці я б дуже хотіла повести Консервативну партію на наступні загальні вибори. Але я думаю, буде правильно, щоб партія пішла на ці вибори з новим лідером", - заявила вона.

Зазначимо, у Великобританії в ході внутрішньопартійного голосування консерваторів тільки 117 осіб проголосували за винесення вотуму недовіри британському прем'єру і лідеру Консервативної партії Терези Мей, 200 висловилися проти.

Раніше Мей перенесла голосування за Brexit в британському парламенті. Мей заявила, що почула думки про угоду, і "виходячи з цього можна сказати, що існує підтримка багатьох аспектів Brexit, але по "одному питанню - "страхувальному" плану по Північній Ірландії, існує велика й глибока стурбованість".