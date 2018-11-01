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Мей домовилася з Брюсселем про доступ фінкомпаній на ринки після Brexit, - The Times

Новини » Політика    01.11.2018 - 06:50
Фото: Brexit (Max Pixel)
Фото: Brexit (Max Pixel)

Британії та Євросоюзу потрібно вирішити ще одне складне питання - кордон із Ірландією

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей уклала угоду з Брюсселем, завдяки якій британські фінансові компанії отримають доступ до європейських ринків після виходу з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомили джерела в британському уряді, передає РБК-Україна з посиланням на The Times.

Співрозмовник видання стверджує, що британські та європейські переговірники досягли попередньої домовленості з усіх аспектів майбутнього партнерства у сфері послуг і обміну даними.

Зокрема, сторони домовилися, що ЄС гарантуватиме британським компаніям доступ на європейські ринки до тих пір, доки британське фінансове регулювання буде узгодженим з європейськими нормами.

Наголошується, що згідно з новою угодою, ЄС і Велика Британія зможуть змінювати фінансові правила або встановлювати нові, але кожен із них повинен буде попередньо проконсультуватися з іншим партнером.

Якщо ЄС вважатиме, що правила Великої Британії більше не еквівалентні його нормам, він може повідомити Британію про намір відмовити в доступі британським фірмам, але це рішення можна буде оскаржити в арбітражі.

Зазначається, що Британії та Євросоюзу потрібно вирішити ще одну складну проблему - кордон з Ірландією.

Нагадаємо, британський міністр з питання Brexit Домінік Рааб розраховує, що угоду з ЄС про вихід Великої Британії буде затверджена до 21 листопада.

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