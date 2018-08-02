Госдеп США призвал Россию прекратить вмешательство в демократические процессы

Нойерт поприветствовала решение Facebook удалить учетные записи, имеющие цель разжигать насилие в США

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки (США) призвал Российскую Федерацию (РФ) прекратить действия, направленные на подрыв американской демократии. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт на странице в Twitter.

В частности, Нойерт от имени Госдепа США потребовала, чтобы Россия и другие страны с недобрыми намерениями "немедленно прекратили данную неосмотрительную деятельность".

Кроме того, она поприветствовала решение Facebook удалить учетные записи, управляющиеся из-за рубежа и имеющие цель разжигать разногласия и насилие в США.

"Эти попытки являются частью более широкомасштабной кампании, направленной на ослабление Америки и подрыв нашего образа жизни путем сталкивания граждан между собой и внесения раскола в общем и целом. Мы призываем все технологические компании решительно бороться с этой скрытой проблемой", - заявила представитель Госдепа.

Напомним, компания Facebook 31 июля объявила о выявлении скоординированных попыток повлиять через платформу социальной сети на предстоящие выборы в США.

Отмечалось, что что более 290 тыс. пользователей были подписаны, по крайней мере, на одну из этих страниц, наиболее ранняя из которых была создана в марте 2017 года. Последняя была создана в мае 2018 года. На страницы в Instagram не был подписан никто.

Со страниц была опубликована реклама на 11 тысяч долларов США. На данный момент точно не определили, кто стоит за всеми выявленными страницами.

Ранее, 4 апреля Facebook заблокировала более 270 страниц российского "Агентства исследований интернета" (IRA), которые, по ее данным, использовались для политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей ее стран-соседей, в частности Украины.

Заблокированные страницы работали в рамках петербургской организации IRA, которую еще называют "фабрикой троллей" и обвиняют в создании сети фейковых страниц для создания таргетированной рекламы и осуществления влияния на выборы в США и Европе.