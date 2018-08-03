В США считают, что РФ пытается вмешаться в предстоящие выборы в США

Помощники Трампа считают, что Россия пытается вмешаться в предстоящие выборы

Главные помощники президента США Дональда Трампа заявили, что Россия пытается вмешаться в предстоящие выборы в США. Об этом заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс во время брифинга, передает Reuters.

Команда национальной безопасности Трампа, в том числе директор разведки Дэн Куатс и советник по национальной безопасности Джон Болтон отметили, что предпринимаются значительные усилия для защиты целостности выборов.

"Мы признаем угрозу, она реальна, она продолжается, и мы делаем все возможное, чтобы провести законные выборы. Всепроникающе, это продолжается, с намерением ... подрывать наши демократические ценности", - сказал Куатс.

По его словам, в России есть много способов повлиять на выборы - через СМИ, социальные сети, ботов, наемных актеров.

Кроме того, директор ФБР Кристофер Рэй добавил, что ФБР открыло расследование относительно вмешательства в американские выборы.

Напомним, ранее Дональд Трамп в среду призвал генерального прокурора Джеффа Сешнса прекратить уголовное разбирательство по поводу вмешательства России в президентские выборы в 2016 году.