Меттіс: в американські вибори могла втручатися не тільки Росія

Пентагон не виключає, що інші країни могли намагатися вплинути на вибори в США

Міністр оборони США Джеймс Меттіс вважає, що в вибори восени 2016 року могла втручатися не тільки Російська Федерація. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Пентагону.

Меттіс підкреслив, що уряд Росії несе відповідальність за втручання у вибори президента США. У той же час він зазначив, що вплинути на вибори в США намагалася не тільки Москва.

"Ми всі бачили, що сталося в 2016 році, коли Росія і, можливо, інші, але Росія безумовно, намагалися вплинути на хід голосування і фактично зіпсувати виборчий процес", - заявив глава Пентагону.

Він також підкреслив готовність допомогти правоохоронним органам захистити наступні вибори в США від будь-якого втручання.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що головні помічники президента США Дональда Трампа заявили про спроби Росії втрутитися в нові вибори. На їхню думку, Москва продовжує намагатися підірвати "демократичні цінності".

Крім того, на початку серпня речник Державного департаменту США Хізер Нойерт вимагала, щоб Росія та інші країни з недобрими намірами "негайно припинили" втручання в демократичні процеси.