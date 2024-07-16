Мецолу переобрали президентом Європарламенту

Вибори до Європарламенту

На початку травня в Європейському Союзі відбулися вибори до Європейського парламенту, який має затвердити голову Європейської комісії. Парламент зможе провести голосування тільки після того, як більшість лідерів країн і урядів ЄС офіційно запропонують кандидатів.

Очікується, що цей процес завершиться на засіданні Ради Європи 27 і 28 вересня, де ключові посади, ймовірно, будуть розподілені між основними політичними силами.

Наприкінці червня лідери країн Євросоюзу домовилися про висунення кандидатури Урсули фон дер Ляйєн на другий термін на посаду голови Єврокомісії.

Більше про те, хто очолить головні європейські інституції та як це вплине на Україну - у нашому матеріалі.

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