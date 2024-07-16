Мецолу переизбрали президентом Европарламента

Она будет занимать этот пост еще два с половиной года.

Мецола была переизбрана на новый срок 562 голосами против 61. Известная своей активной поддержкой Украины, которую она неоднократно посещала, она стала третьей женщиной, занимающей этот пост.

Роберта Мецола - мальтийский политик, член Националистической партии Мальты (PN) и Европейской народной партии (ЕНП). Она занимала пост президента Европейского парламента с января 2022 года.

Реакция Украины

Президент Владимир Зеленский поздравил Мецолу с переизбранием на должность председателя Европарламента.

"Высоко ценю личное участие президента Мецолы в поддержке Украины, а также ее непоколебимую преданность защите людей и отстаиванию нашего европейского образа жизни. С нетерпением жду продолжения нашего тесного сотрудничества для скорейшего восстановления справедливого мира", - написал он в Twitter.