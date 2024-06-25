ua en ru
Вт, 25 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фон дер Ляєн висунули на другий термін на посаду голови Єврокомісії, - ЗМІ

Вівторок 25 червня 2024 14:57
UA EN RU
Фон дер Ляєн висунули на другий термін на посаду голови Єврокомісії, - ЗМІ Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Євросоюзу домовилися про висунення кандидатури Урсули фон дер Ляєн на другий термін на пост глави Єврокомісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Suddeutsche Zeitung.

Агентство дізналося про відповідну домовленість у вівторок із переговорних кіл.

Вибори до Європарламенту

На початку травня в ЄС відбулися вибори до Європейського парламенту, які мають схвалити голову Європейської комісії. Парламент може голосувати лише після того, як більшість керівників держав та урядів ЄС офіційно висунуть кандидатів.

Очікується, що цей процес завершиться в Раді Європи 27 і 28 вересня, де пакет керівних посад, імовірно, буде розподілено між домінуючими політичними силами.

Раніше повідомлялося, що президент Ради ЄС Шарль Мішель пропонував виключити голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн із зустрічі, на якій обговорювали найвищі посади в ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Євросоюз Урсула фон дер Ляйєн
NEWS
ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини у Криму
ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини у Криму
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України