Меценатські пенсії можна оформити на сайті ПФУ: інструкція
В Україні з'явилися можливість перерахування коштів на меценатські пенсії. Пенсіонер зможе отримати 70% від персоналізованої благодійної пожертви, решта 30% піде до бюджету ПФУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Пенсійного фонду України (ПФУ).
Для того, щоб зробити внесок, потрібно:
- зайти на портал ПФУ;
- у правому верхньому кутку вибрати розділ "Благодійні пожертвування";
- заповнити необхідні поля: якщо благодійний внесок робиться на користь конкретного пенсіонера, потрібно вказати суму, прізвище, ім’я та по батькові отримувача, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП); щоб зробити внесок на користь усіх пенсіонерів треба вказати лише суму;
- натиснути "Сплатити" та ввести дані банківської картки.
Кошти для виплат конкретному пенсіонеру надійдуть не пізніше ніж через місяць.
Нагадаємо, у 2022 році Рада ухвалила закон, який дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можуть бути можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок в Пенсійному фонді, або знеособлено.
У разі пожертви на конкретну людину вона отримує 70% коштів, решта 30% піде до бюджету ПФУ. У разі знеособленого грошового внеску всю суму отримає ПФУ.