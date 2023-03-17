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Меценатские пенсии можно оформить на сайте ПФУ: инструкция

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Украина, Пятница 17 марта 2023 11:59
Меценатские пенсии можно оформить на сайте ПФУ: инструкция Фото: меценатские пенсии можно оформить онлайн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине появилась возможность перечисления средств на меценатские пенсии. Пенсионер сможет получить 70% от персонализированного благотворительного пожертвования, остальные 30% пойдут в бюджет ПФУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Для того чтобы сделать взнос, нужно:

Меценатские пенсии можно оформить на сайте ПФУ: инструкция

  • зайти на портал ПФУ ;
  • в правом верхнем углу выбрать раздел "Благотворительные пожертвования";
  • заполнить необходимые поля: если благотворительный взнос делается в пользу конкретного пенсионера, нужно указать сумму, фамилию, имя и отчество получателя, а также его регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП); чтобы сделать взнос в пользу всех пенсионеров, нужно указать только сумму;
  • нажать "Оплатить" и ввести данные банковской карты.

Средства для выплат конкретному пенсионеру поступят не позже чем через месяц.

Напомним, в 2022 году Рада приняла закон, разрешающий делать благотворительные взносы на выплату пенсий. Такие взносы могут быть внесены в пользу конкретного человека, который уже получает пенсию и имеет счет в Пенсионном фонде, или обезличенно.

В случае пожертвования на конкретного человека он получает 70% средств, остальные 30% пойдут в бюджет ПФУ. В случае обезличенного денежного взноса, всю сумму получит ПФУ.

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