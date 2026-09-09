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"Метро" зробило офіційну заяву після атаки на гіпермаркет у Миколаєві

14:57 09.09.2026 Ср
2 хв
Компанія розкрила наслідки удару
aimg Анастасія Никончук
Фото: гіпермаркет "Метро" (GettyImages)

Торговий центр "Метро" у Миколаєві тимчасово припинив роботу після пошкодження внаслідок атаки російського дрону. У компанії повідомили, що зараз оцінюють наслідки удару та визначають подальші кроки для відновлення об'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію metro.ua.

Торговий центр "Метро" у Миколаєві тимчасово припинив роботу після пошкодження внаслідок атаки дрону. Об'єкт розташовано за адресою: проспект Героїв України, 9д.

Удар по цивільній інфраструктурі відбувся увечері 8 вересня. Внаслідок атаки торговий центр отримав пошкодження. При цьому, як повідомили у компанії, серед співробітників та клієнтів "Метро" постраждалих немає.

"Метро" оцінює збитки

Наразі команда "Метро" займається оцінкою наслідків атаки. Фахівці також визначають, які роботи потрібні для відновлення торгового центру та повернення його до роботи.

У компанії наголосили, що докладають усіх необхідних зусиль для того, щоб відновити роботу торговельного центру якнайшвидше.

Коли "Метро" відкриється

На даний момент торговельний центр "Метро" у Миколаєві залишається тимчасово закритим. Конкретної дати поновлення роботи компанія поки не назвала.

Про час відкриття клієнтів обіцяють доповісти додатково. Відповідну інформацію буде опубліковано на сайті metro.ua, офіційних сторінках компанії в соціальних мережах, а також доведено до клієнтів у рамках персональної комунікації.

Нагадуємо, що ввечері 8 вересня Миколаїв зазнав атаки російських військ, внаслідок якої було пошкоджено гіпермаркет "Метро". У будівлі вибило шибки, також пошкодження отримав дах торговельного об'єкта.

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Війна в УкраїніМиколаїв