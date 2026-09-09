"Метро" зробило офіційну заяву після атаки на гіпермаркет у Миколаєві

Торговий центр "Метро" у Миколаєві тимчасово припинив роботу після пошкодження внаслідок атаки російського дрону. У компанії повідомили, що зараз оцінюють наслідки удару та визначають подальші кроки для відновлення об'єкта.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію metro.ua.
Торговий центр "Метро" у Миколаєві тимчасово припинив роботу після пошкодження внаслідок атаки дрону. Об'єкт розташовано за адресою: проспект Героїв України, 9д.
Удар по цивільній інфраструктурі відбувся увечері 8 вересня. Внаслідок атаки торговий центр отримав пошкодження. При цьому, як повідомили у компанії, серед співробітників та клієнтів "Метро" постраждалих немає.
Наразі команда "Метро" займається оцінкою наслідків атаки. Фахівці також визначають, які роботи потрібні для відновлення торгового центру та повернення його до роботи.
У компанії наголосили, що докладають усіх необхідних зусиль для того, щоб відновити роботу торговельного центру якнайшвидше.
На даний момент торговельний центр "Метро" у Миколаєві залишається тимчасово закритим. Конкретної дати поновлення роботи компанія поки не назвала.
Про час відкриття клієнтів обіцяють доповісти додатково. Відповідну інформацію буде опубліковано на сайті metro.ua, офіційних сторінках компанії в соціальних мережах, а також доведено до клієнтів у рамках персональної комунікації.
Нагадуємо, що ввечері 8 вересня Миколаїв зазнав атаки російських військ, внаслідок якої було пошкоджено гіпермаркет "Метро". У будівлі вибило шибки, також пошкодження отримав дах торговельного об'єкта.