"Метро" сделало официальное заявление после атаки на гипермаркет в Николаеве

Торговый центр "Метро" в Николаеве временно прекратил работу после повреждения в результате атаки российского дрона. В компании сообщили, что сейчас оценивают последствия удара и определяют дальнейшие шаги для восстановления объекта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию metro.ua.
Торговый центр "Метро" в Николаеве временно прекратил работу после повреждения в результате атаки дрона. Объект расположен по адресу: проспект Героев Украины, 9д.
Удар по гражданской инфраструктуре произошел вечером 8 сентября. В результате атаки торговый центр получил повреждения. При этом, как сообщили в компании, среди сотрудников и клиентов "Метро" пострадавших нет.
Сейчас команда "Метро" занимается оценкой последствий атаки. Специалисты также определяют, какие работы необходимы для восстановления торгового центра и возвращения его к работе.
В компании подчеркнули, что прилагают все необходимые усилия для того, чтобы восстановить работу торгового центра как можно скорее.
На данный момент торговый центр "Метро" в Николаеве остается временно закрытым. Конкретную дату возобновления работы компания пока не назвала.
О времени открытия клиентов обещают проинформировать дополнительно. Соответствующая информация будет опубликована на сайте metro.ua, официальных страницах компании в социальных сетях, а также доведена до клиентов в рамках персональной коммуникации.
Напоминаем, что вечером 8 сентября Николаев подвергся атаке российских войск, в результате которой был поврежден гипермаркет "Метро". В здании выбило стекла, также повреждения получила крыша торгового объекта.