Метро в Украине открывают с 25 мая

Фото: значок метро (РБК-Украина)

Правительство приняло соответствующее решение

Кабинет министров принял решение открыть метро в Украине, в частности в Киеве. Дата открытия - 25 мая.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Ранее сообщалось, что пассажиров после восстановление работы метро в Киеве будут пускать при наличии защитных средств и соблюдения дистанции. В метро уже нанесли соответствующую разметку. В наземном общественном транспорте также оплата будет осуществляться с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карты любой платежной системы.

Отметим, мэр города заявил, что после возобновления работы не нужно пользоваться метро без необходимости.

До этого санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что не может гарантировать, что работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре будет восстановлена одновременно.

Напомним, Министерство здравоохранения подготовило рекомендации относительно восстановление работы общественного транспорта.

Автор: Анастасия Рокитна