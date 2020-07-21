Метро, ТРЦ и суд: в Киеве проверяют сообщения о массовом минировании

В Киеве спасатели проверяют сообщения об очередном массовом минировании. В частности, поступили звонки о минировании возле станции метро "Минская", торгового центра Ocean Plaza и в здании Апелляционного суда в Соломенском районе.

Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В службе сообщили, что сообщения о заминировании до сих пор проверяются.

"В 11:32 служба 102 сообщила ГСЧС о заминировании Апелляционного суда Соломенского района. Там работают полицейские. По поводу станции метро "Минская". В 11:41 поступило сообщение по линии 102 о заминировании двух киосков с фастфудом на рынке возле метро. Там на месте работает взрывотехническая лаборатория МВД", - сообщили в ГСЧС.

Кроме того, поступил звонок о минировании ТРЦ Ocean Plaza.

"ГСЧС проводит эвакуацию, они огораживают лентами, не пропускают людей", - добавили в службе.

Также стало известно о том, что возле метро "Минская" произошел взрыв. Подробностей пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Киева отправил полиции ложное сообщение о минировании школы, а тем временем пытался взорвать собственный дом, открыв конфорки.