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В Киеве мужчина пытался взорвать дом

Киев, Понедельник 20 июля 2020 13:51
В Киеве мужчина пытался взорвать дом
Фото: полицейские (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Он предупредил мать о намерении взорвать дом

В Киеве местный житель отправил полиции фальшивое сообщение о минировании школы, а тем временем пытался взорвать собственный дом, открыв конфорки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, при осмотре школы работники полиции никаких подозрительных предметов или веществ не обнаружили.

Потом была установлена личность "минера". После звонка мужчина дома открыл газовые конфорки и закрыл окна, после чего ушел в неизвестном направлении. При этом он предупредил мать о намерении взорвать дом.

Была проведена эвакуация дома. Мужчину задержали. Им оказался местный житель, 1978 года рождения, который, согласно заключению врачей-психиатров, имеет проблемы с психическим здоровьем.

Правоохранители начали уголовные производства по статьям о заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан (ч. 1 ст. 259), и о неоконченном покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде ужесточить наказание за ложное минирование.

Отметим, вчера в Киеве ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала после сообщения о его минировании.

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