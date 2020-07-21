Метро, ТРЦ і суд: у Києві перевіряють повідомлення про масове мінування

У Києві рятувальники перевіряють повідомлення про чергове масове мінування. Зокрема, надійшли дзвінки про замінування біля станції метро "Мінська", торгового центру "Ocean Plaza" і в будівлі Апеляційного суду у Солом'янському районі.

Про це РБК-Україна повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У службі повідомили, що повідомлення про замінування досі перевіряються.

"Об 11:32 служба 102 повідомила ДСНС про замінування Апеляційного суду Солом'янського району. Там працюють поліцейські. З приводу станції метро "Мінська". Об 11:41 надійшло повідомлення по лінії 102 про замінування двох кіосків з фастфудом на ринку біля метро. Там на місці працює вибухотехнічна лабораторія МВС", - повідомили в ДСНС.

Крім того, надійшов дзвінок про замінування ТРЦ Ocean Plaza.

"ДСНС проводить евакуацію, вони обгороджують стрічками, не пропускають людей", - додали в службі.

Також стало відомо про те, що біля метро "Мінська" стався вибух. Подробиць поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що житель Києва відправив поліції неправдиве повідомлення про замінування школи, а тим часом намагався підірвати власний будинок, відкривши конфорки.

